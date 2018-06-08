Биржи США 7 июля закрылись в основном в минусе в рамках коррекции

Основные фондовые индексы США завершили четверг преимущественно в минусе на фоне распродажи акций технологического сектора, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,38%, до 25241,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,7%, до 7635,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,07%, до 2770,37 пункта.

Индекс NASDAQ ранее три дня подряд достигал исторического максимума, и эксперты объясняют снижение коррекционным фактором: в четверг лидерами падения стали технологические компании. Так, бумаги Facebook потеряли 1,65%, Microsoft - 1,57%, Alphabet - 1,09%, Intel - 2,02%.

Ранее стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 июня снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи. Аналитики ожидали роста до 223 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 221 тысячу.

Кроме того, инвесторы ждут итогов саммита G7. Встреча "Большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. На встрече президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудят введение Штатами пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, Трамп проведет двусторонние встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В целом осторожность рынка связана с рядом важных предстоящих событий. Встреча G7, на которую обычно рынки реагируют нейтрально, похоже, сейчас вызовет более сильную реакцию", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега Prudential Financial Куинси Кросби.