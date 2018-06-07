Биржи АТР, кроме Китая, 7 июня закрылись в плюсе на оптимизме в ожидании переговоров G7

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом, поддержанные ростом индексов США на ожиданиях возможных устранений новых торговых барьеров между США и рядом других экономически развитых стран, не включая Китай, при этом китайские площадки оказались в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3109,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1767,96 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,81%, достигнув 31512,63 пункта, а южнокорейский KOSPI - на 0,69%, до 2470,58 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,53%, до 6057,3 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,87%, до 22823,26 пункта.

Биржи США закрылись в среду ростом, причем индекс Dow Jones вырос на 1,4%, а индекс технологических компаний NASDAQ закрылся рекордом. Биржи поддержали новости о планах переговоров президента США Дональда Трампа в рамках G7.

Вашингтон с 1 июня ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно для поставок из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Для остальных стран обозначенные ограничения действуют уже с 23 марта.

Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил в среду, что Трамп в рамках "большой семерки" проведет важные двусторонние встречи, в числе которых встреча с премьер-министров Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

"Торговая риторика вновь дала о себе знать", - приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного стратега Allianz Global Investors Моны Махаджан (Mona Mahajan). Эксперт отмечает, что на данный момент угроза эскалации протекционизма в мировой торговле вновь не воспринимается рынком.