Основные фондовые индексы США 6 июня выросли на фоне данных о сокращении дефицита торгового баланса США

Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне данных о сокращении дефицита торгового баланса США до минимума с октября 2017 года, NASDAQ третий день подряд достигает рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,4%, до 25146,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,67%, до 7689,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,86%, до 2772,35 пункта.

Среди лидеров роста - компании банковского сектора, чьи акции росли на фоне увеличения доходности десятилетних US Treasuries. Бумаги JPMorgan Chase подорожали на 2,34%, Goldman Sachs - на 1,7%.

Ранее министерство торговли США сообщило, что дефицит торгового баланса в апреле неожиданно сократился на 1 миллиард долларов, или на 2% по сравнению с пересмотренным показателем марта, до 46,2 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали рост дефицита до 50 миллиардов с первоначального показателя марта в 49 миллиардов долларов. Этот уровень стал минимальным за семь месяцев.

Кроме этого, во вторник издание The Wall Street Journal сообщило, что Китай готов увеличить закупку сельхозпродукции и энергоносителей из США на сумму в 70 миллиардов долларов, если американские власти откажутся от введения ввозных пошлин на товары из Китая.

Инвесторы также ждут заседания Федрезерва 12-13 июня, после которого состоится выступление главы регулятора Джерома Пауэлла. Эксперты ожидают, что по итогам встречи ставка будет повышена до 1,75-2% с текущего уровня в 1,5-1,75%.

"Если рынок останется в тренде, в сентябре мы увидим новые высоты", - прогнозирует управляющий директор Schwab Center Рэнди Фредерик (Randy Frederick), чьи слова приводит агентство MarketWatch.