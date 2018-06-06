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Рынок акций Украины 6 июня еще немного снизился
19:36 06.06.2018 |
Украинский рынок акций в среду вновь завершил торги снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,98% - до 1635,86 пункта, индекс ПФТС - на 0,48%, до 448,16 пункта.
Объем торгов на УБ составил 1,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 721,9 млн грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-4,49%), "Центрэнерго" (-0,99%) и "Донбассэнерго" (-0,04%).
Выросли в цене акции "Турбоатома" (+1,43%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,59%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,05%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,81% - до 481,37 пункта при объеме торгов 2,84 млн злотых (20,87 млн грн).
Все индексные акции завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Милкиленда" (-7,2%), KSG Agro (-3,51%) и "Агротона" (-1,72%).
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