Нефть дорожает 6 июня на данных по запасам в США и надеждах плавного роста добычи в рамках ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов в США и на ожиданиях осторожного наращивания добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42%, до 75,7 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,44%, до 65,81 доллара за баррель.

По данным API, за неделю, завершившуюся 1 июня, запасы нефти в США сократились на 2,028 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали меньшего снижения - на 1,824 миллиона. Неделей ранее институт сообщал о росте запасов в стране на 1,001 миллиона баррелей.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг возможного наращивания добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на фоне потенциального снижения поставок из Ирана и Венесуэлы. Эти опасения с конца мая являются главным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи не приведет к обвалу нефтяных котировок. "Маловероятно, что сотрудничество ОПЕК+ закончится на этом заседании. Страны ОПЕК+ обеспечат достаточно ограниченный уровень добычи, чтобы избежать падения цен, которое случилось 2014 году. В долгосрочной перспективе это должно оказывать поддержку ценам, даже если добыча в США продолжит расти", - приводит агентство Market Watch слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз - до конца 2018 года. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 июня в Вене. За ним последует заседание стран ОПЕК 22 июня и встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ 23 июня, на которой квоты по сокращению добычи могут быть пересмотрены.