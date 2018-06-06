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Биржи АТР закрылись 6 июня ростом индексов вслед за рынками США
12:55 06.06.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в "зеленой зоне" после роста на американских площадках во вторник, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03%, до 3115,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,08%, до 1779,15 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,53%, до 31259,1 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,38%, до 22625,73 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, до 6025,1 пункта. Торги на бирже Южной Кореи не проводились в связи с государственным праздником. Корейский KOSPI по итогам вторника вырос на 0,25%, до 2453,76 пункта.
Участники торгов с оптимизмом восприняли тот факт, что основные фондовые индексы США завершили вторник преимущественно в плюсе, при этом индекс NASDAQ достиг рекордного уровня на фоне роста стоимости акций компаний технологического сектора.
Кроме того, в центре внимания инвесторов остаются несколько предстоящих геополитических событий. В частности, рынки ждут встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 7 июня, а также саммита США и КНДР, намеченного на 12 июня.
"Внимание рынков приковано к этим событиям, и возможно, поэтому они (брокеры - ред.) стараются сейчас не открывать длинных позиций", - цитирует агентство Рейтер стратега Nissay Asset Management Исао Кубо (Isao Kubo). Он добавил, что инвесторы хотят получить больше информации о состоянии мировой экономики. "Есть признаки, что американская экономика находится в хорошей форме, чего нельзя с уверенностью сказать про другие страны", - заключил эксперт.
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