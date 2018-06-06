Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ 5 июня достиг рекордного уровня

Основные фондовые индексы США завершили вторник преимущественно в плюсе, NASDAQ достиг рекордного уровня, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,06%, до 24799,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,41%, до 7637,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,07%, до 2748,80 пункта.

Лидером роста во вторник стал технологический сектор: бумаги Apple подорожали на 0,77%, до 193,31 доллара на фоне презентации новой версии iOS 12 на конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference).

Акции Twitter подскочили на 5,04% - до 39,79 доллара на фоне новостей о включении бумаг в торги индекса S&P 500.

"Правда в том, что инвесторы понимают: технологический сектор - это та область, где можно рассчитывать на устойчивый рост прибыли", - приводит агентство MarketWatch слова инвестстратега CFRA Линдси Белл (Lindsey Bell).

Между тем сдерживали рост индексов сообщения о введении Мексикой пошлины в размере 15-25% на сталь, сельхозпродукцию и виски из США в ответ на американские заградительные пошлины.