Биржи АТР в основном растут 5 июня вслед за индексами США

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуется в плюсе, реагируя на позитивную динамику американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23% - до 3098,34 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,81%, до 1762,12 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,16% - до 31046,54 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,32% - до 6006,3 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался при этом на 0,11%, до 22500,26 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,11%, до 2444,97 пункта.

Американские индексы закрыли торги понедельника ростом на данных пятничной статистики по рынку труда, свидетельствующей о достижении уровня безработицы в США минимума за 18 лет, а также за счет увеличения стоимости акций компаний технологического сектора.

В пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле. Показатель совпал с индикатором апреля 2000 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Эксперты прогнозировали сохранение безработицы на уровне апреля и рост числа рабочих мест на 189 тысяч.

Данные по рынку труда США за май помогли вернуть оптимизм инвесторов относительно состояния крупнейшей экономики мира и отвлечь их внимание от глобальной торговой напряженности, пишет агентство Рейтер.

В минувшие выходные Китай и США провели очередной раунд торговых переговоров, по итогам которых о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось. При этом в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал защитить сельское хозяйство от "нечестного обращения" со стороны Мексики, Канады и КНР. Трамп также назвал неприемлемыми пошлины на американскую сельхозпродукцию со стороны властей Китая и Канады.