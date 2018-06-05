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NASDAQ достиг рекорда 5 июня фоне сильной статистики и роста технологических компаний
07:36 05.06.2018 |
Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне пятничной статистики, свидетельствующей о достижении уровня безработицы в стране до минимума за 18 лет, NASDAQ достиг рекорда, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,72%, до 24813,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,69%, до 7606,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 2746,87 пункта. В центре внимания инвесторов в понедельник были акции ритейлеров и технологических компаний, которые демонстрировали положительную динамику.
Показатель уровня безработицы за май в стране на уровне в 3,8% (против 3,9% в апреле) совпал с индикатором апреля 2000 года, который является минимальным с 1969 года, сообщило в пятницу на прошлой неделе министерство труда страны. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.
В минувшие выходные Китай и США провели очередной раунд торговых переговоров, по итогам которых о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось.
Между тем, в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал защитить сельское хозяйство от "нечестного обращения" со стороны Мексики, Канады и КНР. Трамп также назвал неприемлемыми пошлины на американскую сельхозпродукцию со стороны властей Китая и Канады.
"Последняя экономическая статистика свидетельствует о том, что у потребителей, наконец, есть больше доверия и средств, чтобы тратиться на дорогостоящие вещи. Низкий уровень безработицы и неполной занятости является хорошим знаком для рынка в целом", - сказала агентству MarketWatch старший портфельный менеджер TCW Group Дайан Джеффи (Diane Jaffee).
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