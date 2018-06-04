Биржи АТР закрылись 4 июня ростом вслед за рынками США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника положительной динамикой, поддержав оптимизм на американских площадках в минувшую пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3091,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,09%, до 1747,96 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,7%, до 30997,98 пункта, корейский KOSPI - на 0,36%, до 2447,76 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,37%, до 22475,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,59%, до 6025,5 пункта.

С оптимизмом восприняли инвесторы новости о том, что основные фондовые индексы США в пятницу выросли в среднем на 1-1,5% на фоне статистики рынка труда, согласно которой безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.

"Учитывая хорошее состояние американской экономики, можно предположить, что Федеральная резервная система (ФРС) США наверняка будет повышать базовую ставку. Повышение ставки - это палка о двух концах, поскольку увеличение разницы в процентных ставках (с Японией - ред.) приведет к удешевлению иены, но в то же время это окажет давление на стоимость акций на мировых фондовых рынках", - сказал агентству Франс Пресс главный стратег Rakuten Securities Масаюки Кубота (Masayuki Kubota).

В то же время инвесторы обратили внимание на новости о том, что в субботу и воскресенье в Пекине состоялся очередной раунд торговых переговоров, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. А в воскресенье министерство коммерции Китая сообщило, что достигнутые ранее договоренности между странами не будут иметь силы, если США введут ограничительные меры, в том числе пошлины.