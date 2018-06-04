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Биржи США закрылись в плюсе 2 июня на сильной статистике
07:37 04.06.2018 |
Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне сильной статистики по рынку труда и деловой активности в стране, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,9%, до 24635,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,51%, до 7554,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 2734,62 пункта.
Безработица в США в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, совпав с индикатором апреля 2000 года, который является минимальным с 1969 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.
Почасовая заработная плата в США в мае выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,92 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,2%, или на 8 центов.
"Рынок хотел трудовой отчет в стеле Златовласки, и это именно то, что он получил. Экономика все еще дает рабочие места, однако рост зарплаты и инфляция не на экстремальном уровне", - приводит агентство MarketWatch слова отвечающей за традиционные инвестиции в U.S. Bank Wealth Management Лизы Эриксон (Lisa Erickson).
Кроме того, индекс деловой активности в промышленности США в мае вырос до 58,7% с 57,3% в апреле. Эксперты ожидали роста показателя только до 58,2%.
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