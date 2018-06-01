Биржи АТР 1 июня в основном в минусе на новостях о пошлинах США на металлы

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются глобальной торговой войны после введения пошлин на импорт стали и алюминия в США из ЕС и ряда других стран.

По состоянию на 7.38 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53% - до 3079,16 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,9%, до 1751,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,17% - до 30417,36 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,55%, до 2436,45 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,47% - до 5983,9 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,11%, до 22225,75 пункта.

Как сообщил в четверг Белый дом, Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10%) из стран ЕС, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Пошлины вступили в силу в ночь на пятницу по американскому времени.

Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Мексика объявила о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.

Дополнительное давление на индексы Китая оказывает негативная статистика. По версии делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности КНР в мае сохранился на уровне показателя апреля в 51,1 пункта. Данные издания оказались хуже официального показателя, опубликованного в четверг Государственным статистическим бюро Китая. По данным властей, индикатор в мае вырос до максимума с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов.

При этом ослабление иены к доллару несколько поддерживает японский индекс Nikkei 225. Ослабление иены выгодно японским экспортерам, т.к. повышает их доходы в местной валюте. В ходе торгов доллар дорожает к иене на 0,3% - до 109,15 иены за доллар.