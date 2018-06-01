Финансовые новости
- |
- 01.06.18
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР 1 июня в основном в минусе на новостях о пошлинах США на металлы
08:36 01.06.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются глобальной торговой войны после введения пошлин на импорт стали и алюминия в США из ЕС и ряда других стран.
По состоянию на 7.38 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53% - до 3079,16 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,9%, до 1751,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,17% - до 30417,36 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,55%, до 2436,45 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,47% - до 5983,9 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,11%, до 22225,75 пункта.
Как сообщил в четверг Белый дом, Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10%) из стран ЕС, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Пошлины вступили в силу в ночь на пятницу по американскому времени.
Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Мексика объявила о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.
Дополнительное давление на индексы Китая оказывает негативная статистика. По версии делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности КНР в мае сохранился на уровне показателя апреля в 51,1 пункта. Данные издания оказались хуже официального показателя, опубликованного в четверг Государственным статистическим бюро Китая. По данным властей, индикатор в мае вырос до максимума с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов.
При этом ослабление иены к доллару несколько поддерживает японский индекс Nikkei 225. Ослабление иены выгодно японским экспортерам, т.к. повышает их доходы в местной валюте. В ходе торгов доллар дорожает к иене на 0,3% - до 109,15 иены за доллар.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Вальчишен: Страны, оказавшиеся под санкциями, все равно не смогут полностью отказаться от доллара США
ТОП-НОВОСТИ
|«КоммерсантЪ»: Нафтогаз Украины назвал условия транзита российского газа в 2020–2028 годах
|Непростой Герман: Зачем организатор «убийства» Бабченко назвал имя своего куратора
|Облэнерго и водоканалам запретили вешать на новых владельцев недвижимости старые коммунальные долги
|Банкиры ждут небольшого подорожания доллара на межбанке в начале июня
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На межбанке 31 мая объем торгов долларом уменьшился на $60,6 млн до $169,9 млн
|НБУ ввел опрос о системных рисках финансового сектора
|Курс доллара США растет к евро и иене 1 июня в ожидании данных с рынка труда
|Золото дешевеет 1 июня на укреплении доллара после введения пошлин США на металлы
|Биржи АТР 1 июня в основном в минусе на новостях о пошлинах США на металлы
|Биржи США закрылись 31 мая в минусе на решении по пошлинам США на импорт стали и алюминия
Это интересно
|Бюджетный смартфон Meizu 6T представлен официально
|Google страдает от плюрализма мнений сотрудников
|Vivo Y83 стал первым смартфоном на платформе Helio P22
|Skoda построила бронированный Superb
|Xiaomi представила DLP-проектор Mijia Projector за $626
|Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток. Но только в Японии
|Цены на новые смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4C, 4X и 4S стартуют со $160