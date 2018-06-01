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Биржи США закрылись 31 мая в минусе на решении по пошлинам США на импорт стали и алюминия
08:01 01.06.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили четверг в минусе на фоне сообщений о введении пошлин на импорт из ЕС и партнеров по НАФТА стали и алюминия, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,02%, до 24415,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,27%, до 7442,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 2705,27 пункта.
Ранее Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10%) из Европы, Канады и Мексики и других стран. Новые тарифы вступят в силу в ночь на пятницу (8.00 мск).
Евросоюз в ответ пообещал 1 июня запустить юридические процедуры в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении новых пошлин США. А глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что Евросоюз ответит на новые пошлины США всеми доступными инструментами для защиты своих интересов.
Участники рынка также обратили внимание на внутреннюю статистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 26 мая, снизилось на 13 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 221 тысячу, при этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 234 тысячи.
Кроме того, потребительские доходы в США, как и ожидалось, в апреле выросли на 49,5 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с мартом. При этом расходы увеличились сильнее прогноза - на 0,6%, или на 79,8 миллиарда долларов, в то время как эксперты ждали роста лишь на 0,4%.
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