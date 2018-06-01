Фондовые индексы Украины 31 мая изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,09% - до 1688,9 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,51% - до 451,13 пункта.

Объем торгов на УБ составил 3,7 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 376,9 млн грн, в том числе акциями - 0,39 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+2,52%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,69%).

Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-1,46%) и "Турбоатома" (-0,71%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,66%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,94%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,47% - до 484,32 пункта при объеме торгов 4,9 млн злотых (36 млн грн).

Все "индексные акции" завершили торги снижением. Наибольшие потери зафиксированы по бумагам "Милкиленда" (-2,34%), KSG Agro (-1,04%) и "Астарты" (-0,96%).