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Биржи АТР 31 мая закрылись ростом индексов после статданных из Китая
12:28 31.05.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга положительной динамикой в рамках коррекции при поддержке со стороны сильных макроэкономических данных из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,78%, до 3095,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,8%, до 1767,55 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,4%, до 30468,56 пункта, корейский KOSPI - на 0,58%, до 2423,01 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,83%, до 22201,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, до 6011,9 пункта.
В четверг на азиатских рынках произошла коррекция после того, как днем ранее они закрылись спадом, достигавшим почти 3%. В среду мировые рынки находились под давлением на фоне обеспокоенности за стабильность еврозоны из-за политического кризиса в Италии.
Поддержку рынкам в четверг оказали данные государственного статистического управления КНР о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае вырос до максимального показателя с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов.
Аналитик Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард (Julian Evans-Pritchard), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, отметил, что новые данные по PMI помогают снизить опасения инвесторов относительно текущих темпов роста ВВП КНР. "Однако нам придется подождать публикации более надежных показателей, чтобы точнее оценить состояние экономики Китая", - добавил эксперт.
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