Индексы США выросли 30 мая на фоне ослабления тревог инвесторов в связи с ситуацией в Италии

Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне ослабления тревог инвесторов по поводу политической ситуации в Италии, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,26%, до 24667,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,89%, до 7462,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,27%, до 2724,01 пункта.

В среду ряд СМИ сообщили, что "Движение 5 звезд" (Д5З) и "Лига" могут подать президенту Италии Серджо Маттарелле новое предложение о создании коалиционного правительства. Инвесторы надеются, что Италии удастся избежать досрочных парламентских выборов, к которым призывали лидеры практически всех политических партий страны.

В воскресенье Маттарелла отказался утвердить состав "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" и "Лигой". Тогда же глава государства принял решение создать "технический" кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ Карло Коттарелли.

"То, что рынок отмахивается от политической драмы в Италии, говорит о том, что, возможно, речь шла о перенасыщении рынка, а не о чем-то серьезном", - прокомментировал агентству MarketWatch трейдер Robert W. Baird Майкл Антонелли (Michael Antonelli).

Между тем, ранее в среду министерство торговли США сообщило, что реальный рост ВВП страны в первом квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 2,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 2,3%. Реальные темпы роста потребительских расходов в США, по второй оценке, в первом квартале замедлились до 1% с 4% кварталом ранее. Показатель также ухудшен по сравнению с первой оценкой, которая составляла 1,1%.

Кроме того, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 178 тысяч по сравнению с показателем апреля. Однако аналитики ожидали большего роста показателя - на 186 тысяч. При этом показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону уменьшения - до 163 тысяч с 204 тысяч.