Фондовые индексы Украины 30 мая вернулись в «красную зону»

Рынок акций Украины завершил торги в среду отрицательной динамикой: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,37% - до 1687,37 пункта, индекс ПФТС - на 0,51%, до 453,45 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,94 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 181,2 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.

В "индексной корзине" УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-4,01%) и "Центрэнерго" (-1,45%).

Выросли в цене только акции "Донбассэнерго" (+7,53%), "Укрнафты" (+0,93%) и "Турбоатома" (+0,07%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,69%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,47% - до 484,32 пункта при объеме торгов 4,9 млн злотых (36 млн грн).

Все индексные акции завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Милкиленда" (-2,34%), KSG Agro (-1,04%) и "Астарты" (-0,96%).