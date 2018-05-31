Биржи АТР закрылись 30 мая ощутимым снижением вслед за рынками Европы и США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды негативной динамикой после того, как политические новости из Италии вызвали распродажи на американских и европейских рынках в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,53%, до 3041,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,82%, до 1736,34 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,4%, до 30056,79 пункта, корейский KOSPI - на 1,96%, до 2409,03 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 1,52%, до 22018,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,48%, до 5984,7 пункта.

Азиатские инвесторы с пессимизмом отреагировали на то, что рынки Европы во вторник закрылись снижением на 1,3-1,5%, а США - на 0,5-1,6% на фоне обеспокоенности политическими событиями в Италии, которые несут потенциальную угрозу стабильности еврозоны.

В минувшие выходные в Италии разразился острый политический кризис в связи с невозможностью достичь согласия между ведущими партиями страны и президентом республики по вопросу о формировании нового национального правительства. Так, президент страны Серджо Матарелла заблокировал формирование "евроскептического" правительства, что вызвало опасения по поводу возможных политических потрясений в Италии и потенциальных угроз стабильности еврозоны.

"На рынках усиливается нежелание инвесторов рисковать на фоне хаотичной ситуации в Европе", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.