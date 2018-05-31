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Биржи США 29 мая потеряли 0,5-1,6% на новостях из Италии
07:33 30.05.2018 |
Основные фондовые индексы США во вторник снизились на 0,5-1,6% на фоне политической неопределенности в Италии, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,58%, до 24361,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,5%, до 7396,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 2689,86 пункта.
В минувшие выходные в Италии разразился острый политический кризис в связи с невозможностью достичь согласия между ведущими партиями страны и президентом республики по вопросу о формировании нового национального правительства. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" и "Лигой".
Глава государства принял решение создать "технический" переходный кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ, экономисту Карло Коттарелли. Этот шаг Маттареллы вызвал острую критику со стороны ведущих итальянских политиков.
Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 128 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 125,6 пункта. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя до 128,2 пункта с первоначального апрельского уровня в 128,7 пункта.
"Распродажа сегодня больше, чем ожидалось. Это означает, что инвесторы беспокоятся о последствиях произошедшего в Италии", - сказал агентству MarketWatch партнер Themis Trading Джо Салуцци (Joe Saluzzi).
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