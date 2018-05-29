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Биржи АТР закрылись в основном снижением 29 мая вслед за распродажами на рынках Европы
11:48 29.05.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно негативной динамикой, поддержав пессимизм на европейских площадках на фоне политических новостей из Италии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47%, до 3120,46 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,07%, до 1786,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index упал на 1%, до 30484,58 пункта, корейский KOSPI - на 0,88%, до 2457,25 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,55%, до 22358,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,16%, до 6013,6 пункта.
Снижение на биржах Азии обусловлено распространением пессимистичных настроений в Европе, где основные биржевые площадки завершили торги понедельника и открыли торги вторника снижением на фоне неопределенной политической ситуации в Италии. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный "Движением 5 звезд" и "Лигой" кандидат Джузеппе Конте.
"В центре внимания рынков оказалась политическая ситуация в Италии", - считает аналитик Rakuten Securities Australia Ник Твидейл (Nick Twidale), мнение которого приводит агентство Рейтер. Он добавил, что это оказывает давление на покупки рисковых активов.
Кроме того, инвесторы продолжили следить за подготовкой к саммиту КНДР и США, намеченного на 12 июня. Агентство Ренхап сообщило, что высокопоставленные чиновники КНДР и США встретятся во вторник в Сингапуре для обсуждения вопросов протокола и безопасности в связи с предстоящей встречей лидеров двух стран - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На прошлой неделе Дональд Трамп объявлял об отмене переговоров с КНДР, однако позднее заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.
Также участники торгов обратили внимание на статистику из Японии, где безработица с учетом сезонных колебаний в апреле сохранилась на уровне марта в 2,5%, что полностью совпало с прогнозом аналитиков.
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