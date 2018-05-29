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Рынок акций США 28 мая закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,24%
07:47 29.05.2018 |
Фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов коммунальных услуг, потребительских услуг и потребительских товаров. Рынок демонстрирует неуверенность на фоне негативной динамики со в секторах нефти и газа, сырья и телекоммуникаций.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,24%, индекс S&P 500 упал на 0,24%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,13%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Intel Corporation, которые подорожали на 0,69 п. (1,26%), закрывшись на отметке в 55,44. Котировки UnitedHealth Group Incorporated выросли на 2,22 п. (0,91%), завершив торги на уровне 244,95. Бумаги Procter & Gamble Company выросли в цене на 0,54 п. (0,73%), закрывшись на отметке 74,31.
Лидерами падения стали акции Chevron Corp, цена которых упала на 4,42 п. (3,49%), завершив сессию на отметке 122,19. Акции Exxon Mobil Corp поднялись на 1,56 п. (1,94%), закрывшись на уровне 78,71, а Caterpillar Inc снизились в цене на 1,85 п. (1,17%) и завершили торги на отметке 155,85.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Foot Locker Inc, которые подорожали на 20,16% до отметки 55,74, Quest Diagnostics Incorporated, которые набрали 4,88%, закрывшись на уровне 105,81, а также акции Lennar Corp B, которые повысились на 3,86%, завершив сессию на отметке 43,09.
Лидерами падения стали акции Gap Inc, которые снизились в цене на 14,57%, закрывшись на отметке 28,15. Акции компании Ross Stores Inc потеряли 6,77% и завершили сессию на уровне 77,34. Котировки DXC Technology Co снизились в цене на 5,51% до отметки 94,21.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции VistaGen Therapeutics Inc, которые подорожали на 51,55% до отметки 1,470, Adomani Inc, которые набрали 50,46%, закрывшись на уровне 1,64, а также акции Pyxis Tankers Inc, которые повысились на 21,30%, завершив сессию на отметке 1,3100.
Лидерами падения стали акции Tintri Inc, которые снизились в цене на 40,60%, закрывшись на отметке 0,35. Акции компании Comstock Holding Companies Inc потеряли 22,91% и завершили сессию на уровне 3,970. Котировки ProPhase Labs Inc снизились в цене на 19,44% до отметки 3,190.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (101) превысило количество закрывшихся в минусе (85), а котировки 15 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 0 компаний подешевели, 0 выросли.
Котировки акций Intel Corporation выросли до максимума, подорожав на 1,26%, 0,69 п., и завершили торги на отметке 55,44. Котировки акций Tintri Inc упали до исторического минимума, подешевев на 40,60%, 0,24 п., и завершили торги на отметке 0,35.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 5,51% до отметки 13.22.
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