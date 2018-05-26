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Рынок акций Украины 25 мая продолжил отрицательную динамику
23:07 25.05.2018 |
Фондовый рынок Украины в пятницу продолжил нисходящую динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,29% - до 1641,27 Ипункта, индекс ПФТС - на 0,71%, до 447,55 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,5 млн грн, в том числе акциями - 6,5 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 544,4 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Турбоатома" (-9,98%), Райффайзен Банка Аваль (-2,33%) и "Укрнафты" (-2,01%).
Выросли в цене только акции "Донбассэнерго" (+1,41%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-5,03%) и "Мотор Сичи" (-3,03%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 1,05% - до 492,88 пунктов при объеме торгов 6,04 млн злотых (44,4 млн грн).
В "индексной корзине" снизились в цене акции "Кернела" (-3,11%), "Овостара" (-2,02%) и "Милкиленда" (-0,79%).
Подорожали акции KSG Agro (+2,94%), "Астарты" (+2,2%) и "Агротона" (+0,46%).
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