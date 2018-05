Рынок акций США 24 мая закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,30%

Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, финансов и здравоохранения.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,30%, индекс S&P 500 упал на 0,20%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,02%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции General Electric Company, которые подорожали на 0,42 п. (2,96%), закрывшись на отметке в 14,60. Котировки Nike Inc выросли на 0,84 п. (1,18%), завершив торги на уровне 72,18. Бумаги McDonald's Corporation выросли в цене на 0,77 п. (0,48%), закрывшись на отметке 162,39.

Лидерами падения стали акции Exxon Mobil Corp, цена которых упала на 1,88 п. (2,29%), завершив сессию на отметке 80,27. Акции Chevron Corp поднялись на 2,09 п. (1,62%), закрывшись на уровне 126,61, а JPMorgan Chase & Co снизились в цене на 1,26 п. (1,12%) и завершили торги на отметке 111,23.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции NRG Energy Inc, которые подорожали на 3,86% до отметки 34,43, Kohl's Corporation, которые набрали 3,61%, закрывшись на уровне 64,51, а также акции L Brands Inc, которые повысились на 3,44%, завершив сессию на отметке 35,22.

Лидерами падения стали акции Whirlpool Corporation, которые снизились в цене на 8,28%, закрывшись на отметке 151,01. Акции компании Albemarle Corp потеряли 6,70% и завершили сессию на уровне 95,02. Котировки Best Buy Co Inc (NYSE:BBY) снизились в цене на 6,65% до отметки 70,90.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Comstock Holding Companies Inc (NASDAQ:CHCI), которые подорожали на 154,95% до отметки 5,150, Tyme Technologies Inc, которые набрали 33,45%, закрывшись на уровне 3,87, а также акции Evolus Inc, которые повысились на 22,93%, завершив сессию на отметке 23,80.

Лидерами падения стали акции Recro Pharm, которые снизились в цене на 54,67%, закрывшись на отметке 5,63. Акции компании QuickLogic Corporation потеряли 30,77% и завершили сессию на уровне 1,080. Котировки Tintri Inc снизились в цене на 26,30% до отметки 0,59.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1554) превысило количество закрывшихся в плюсе (1489), а котировки 135 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1341 компаний подешевели, 1189 выросли, a 138 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Nike Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,18%, 0,84 п., и завершили торги на отметке 72,18. Котировки акций Comstock Holding Companies Inc выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 154,95%, 3,130 п., и завершили торги на отметке 5,150. Котировки акций Recro Pharm упали до 3-летнего минимума, подешевев на 54,67%, 6,79 п., и завершили торги на отметке 5,63. Котировки акций QuickLogic Corporation упали до 52-недельного минимума, снизившись на 30,77%, 0,480 п., и завершили торги на отметке 1,080. Котировки акций Evolus Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 22,93%, 4,44 п., и завершили торги на отметке 23,80. Котировки акций Tintri Inc упали до исторического минимума, упав на 26,30%, 0,21 п., и завершили торги на отметке 0,59.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 0,08% до отметки 12.57, достигнув нового 3-месячного минимума.