Фондовые индексы Украины 24 мая вновь обвалились

Украинские биржевые индексы в четверг ускорили падение: индикатор "Украинской биржи" (УБ) рухнул на 100 пунктов, или на 5,82% - до 1662,64 пункта, индекс ПФТС упал на 3,31% - до 450,76 пункта.

Объем торгов на УБ составил 122,8 млн грн, в том числе акциями - 13,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 383,6 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.

Отрицательная динамика биржевых индикаторов существенно ускорилась вслед за сообщением о включении "Московской биржи" (МБ, РФ) в обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Санкционный режим, помимо блокировки активов и ограничения торговых операций, предполагает также запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности электронные торговые системы "ПО Plaza" и "ПО Forts".

Ранее МБ владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских фондовых биржах - ПФТС и "Украинская биржа", а программное обеспечение (ПО) "МосБиржи" выступало основой для ПО УБ.

В настоящее время биржевой совет УБ проводит консультации, в том числе с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, для принятия решения, которое бы минимизировало негативные последствия для участников торгов, их клиентов и инвестиционного климата страны в целом. До принятия окончательного решения планы по запуску новых фьючерсных контрактов откладываются.

Биржа также напоминает, что в начале 2018 года она инициировала и планово реализует внутренний проект по замене ПО.

Все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Центрэнерго" (-14,47%), "Донбассэнерго" (-10,31%) и Райффайзен Банка Аваль (-5,37%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-9,8%) и Райффайзен Банка Аваль (-5,71%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,99% - до 498,09 пункта при объеме торгов 0,7 млн злотых (5,1 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги KSG Agro (-2,86%), "Астарты" (-2,38%) и агрохолдинга ИМК (-1,82%).

Положительная динамика отсутствовала.