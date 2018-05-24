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Биржи АТР в минусе на новостях из США о возможном изучении пошлин на ввоз автомобилей
08:27 24.05.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном в минусе, инвесторы отыгрывают новости из США о том, что страна может начать процедуру изучения возможного введения пошлин на импорт автомобилей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,04% - до 3167,83 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1834,55 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,07%, до 30686,97 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,25%, до 2465,75 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,21% и составил 6019,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,26%, до 22403,9 пункта.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что США могут начать процедуру изучения возможного введения пошлин на импорт автомобилей, грузовиков и запчастей к ним. Президент США добавил, что автомобильная индустрия является "ключевой" для нацбезопасности. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп изучает возможность пошлин в 25% на импортные автомобили.
"Сейчас много шума вокруг Дональда Трампа, торговли между Китаем и США и (пошлин - ред.) на импорт автомобилей, а потом и Корейским саммитом, и все эти вещи сейчас просто оказывают давление на инвесторов", - приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста и главы отдела инвестиционной стратегии AMP Capital Шейна Оливера (Shane Oliver). Эксперт считает, что без этих факторов биржи были бы в плюсе под влиянием протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В среду вечером был опубликован протокол последнего, майского заседания Федрезерва. Согласно документу, регулятор видит основания для скорого повышения процентной ставки. При этом участники встречи разошлись в прогнозах по инфляции в США. Несколько членов комитета отметили, что слишком рано делать выводы о долгосрочном закреплении инфляции на уровне 2%. Ряд других участников встречи, напротив, подчеркнули, что ожидают небольшого превышения целевого уровня в 2%. На фоне данных документа биржи США закрылись в среду ростом.
ФРС по итогам майского заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на текущем уровне. В 2018 году регулятор пока повышал ставку один раз, в марте - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Большинство инвесторов ожидают очередного повышения ставки на следующем заседании ФРС, которое состоится 12-13 июня.
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