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Биржи АТР в основном снижаются 23 мая на росте геополитической неопределенности
08:18 23.05.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду на увеличении геополитической неопределенности после комментариев президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,8%, до 3188,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1845,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,04%, до 30909,01 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,23%, до 2471,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,06%, до 6038,4 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 1,11%, до 22704,86 пункта.
Во вторник Дональд Трамп высказался о переговорах по торговле с Китаем и о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент недоволен ходом переговоров по торговле с Китаем. Он добавил, что обдумывает возможность применения крупного штрафа в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE в размере до 1,3 миллиарда долларов.
"В понедельник рынок, вероятно, был слишком оптимистичным. Реальность заключается в том, что переговоры по-прежнему продолжаются, поскольку они (США и Китай - ред.) не продвинулись по различным вопросам, в том числе по интеллектуальной собственности", - цитирует агентство Рейтер старшего инвестстратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).
Трамп также не исключил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированная на 12 июня, может не состояться. При этом позднее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США по-прежнему настроены на проведение саммита с КНДР 12 июня и "полностью готовы" к нему.
"Сейчас много неопределенности, и мы до сих пор не знаем, состоится ли саммит США и Северной Кореи", - комментирует положение аналитик Libra Investments Ясуо Сакума (Yasuo Sakuma).
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