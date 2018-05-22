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Индекс УБ во вторник свалился в «красную зону» под тяжестью акций «Центрэнерго»
18:53 22.05.2018 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 1,73% - до 1827,26 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,75% - до 478,11 пункта.
Объем торгов на УБ составил 168,7 млн грн, в том числе акциями - 5,2 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 96,3 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
Индекс УБ в "красную зону" перетянули рухнувшие в стоимости акции "Центрэнерго" (-8,83%).
Тройку лидеров роста составили бумаги "Донбассэнерго" (+4,32%), Райффайзен Банка Аваль (+1,62%) и "Укрнафты" (+1,06%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+2,94%) и "Центрэнерго" (+0,56%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,84% - до 505,63 пункта при объеме торгов почти 4 млн злотых (29,4 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Агротона" (+3,21%), "Кернела" (+2,22%) и "Овостара" (+0,51%).
Снизились в цене акции "Астарты" (-0,94%) и "Милкиленда" (-0,79%).
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