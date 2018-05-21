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Биржи АТР в основном растут 21 мая на ослаблении напряженности между США и Китаем
08:53 21.05.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на ослаблении напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после прошедших переговоров сторон, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77%, до 3217,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,12%, до 1849,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,26%, до 31439,88 пункта. Корейский KOSPI увеличивался на 0,32%, до 2467,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,05%, до 6084,5 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,37%, до 23015,08 пункта.
В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.
Кроме того, глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".
В скором времени Китай должен посетить министр торговли США Вилбур Росс для продолжения дискуссий. Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин.
"Прошедшие в выходные переговоры, похоже, достигли прогресса. Хотя им (США и Китаю - ред.) все еще нужно поработать над деталями торговой сделки, для рынков позитивно, что они добились перемирия", - цитирует агентство Рейтер старшего специалиста по вопросам глобальной стратегии Daiwa Securities Хирокадзу Кабею (Hirokazu Kabeya).
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