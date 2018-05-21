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Биржи США 18 мая снизились на фоне торговых переговоров с Китаем
07:45 21.05.2018 |
Фондовые индексы США по итогам пятницы преимущественно снизились на фоне торговых переговоров США и Китая, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones остался на уровне 24715,09 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,38%, до 7354, 4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 2712,97 пункта.
Инвесторы следят за вторым раундом торговых переговоров между Китаем и США, который проходит в Вашингтоне 17-18 мая.
Газета Washington Post ранее сообщила, что Китай требует от США не вводить объявленные президентом Дональдом Трампом санкции, отозвать жалобы на Китай в ВТО по демпинговым ценам и прекратить расследование краж интеллектуальной собственности. Пекин также якобы требует снять санкции, введенные после событий на площади Тянаньмэнь в 1989 году, и ослабить экспортные ограничения в сфере технологий.
Кроме того, в четверг СМИ сообщали, что китайская делегация на переговорах в США предложила сократить профицит торгового баланса страны, закупив американских товаров на 200 миллиардов долларов. Тем самым страна помогла бы снизить дисбаланс в международной торговле. Однако в пятницу Китай опроверг данные сообщения.
Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением двусторонних противоречий в торговой сфере.
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