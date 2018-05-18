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Биржи АТР в основном растут 18 мая на заявлениях Трампа о переговорах США и КНР
09:09 18.05.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на комментариях президента США Дональда Трампа о надеждах на успешные переговоры с КНР по торговле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28%, до 3162,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,42%, до 1815,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднимался на 0,17%, до 30995,72 пункта. Корейский KOSPI увеличивался на 0,23%, до 2455,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,21%, до 6081,3 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,47%, до 22918,1 пункта.
В пятницу внимание азиатских инвесторов обращено на второй раунд переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере.
В четверг в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Лю Хэ в рамках второго раунда торговых переговоров США и КНР. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести импортные пошлины на товары из КНР, Пекин заявил о возможных ответных мерах.
"Судя по тому, как идут переговоры, есть большие шансы на то, что они не провалятся, а закончатся каким-то компромиссом", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего экономиста по развивающимся рынкам SMBC Nikko Securities Коты Хираямы (Kota Hirayama). По мнению эксперта, это может привести к росту спроса на рисковые активы, что традиционно поддерживает рынок акций.
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