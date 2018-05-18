Рынок акций США 17 мая закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,22%

Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне роста доходности гособлигаций и ожидания начала торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,22%, до 24713,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,21%, до 7382,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 2720,13 пункта.

Доходность 10-летних U.S. Treasuries в среду выросла до 3,105% — впервые с июля 2011 года.

Рост показателя может означать более высокие затраты при заимствовании средств для компаний и потребителей, а также увеличение привлекательности госбондов для инвесторов в сравнении с акциями компаний.

В четверг была также опубликована статистика по рынку труда страны. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 мая, выросло на 11 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи. Аналитики прогнозировали рост только на 4 тысячи, до 215 тысяч.

Вместе с тем среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 12 мая, снизилось на 2,75 тысячи с показателя прошлой недели — до 213,25 тысячи, минимума с 13 декабря 1969 года.

"Процентные ставки и доходность облигаций – это основная проблема сейчас на рынке акций. По мере их роста повышается и волатильность, особенно с учетом высоких ожиданий", — сказал агентству MarketWatch портфельный менеджер Buffalo Funds Билл Корнитцер (Bill Kornitzer).