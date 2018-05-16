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Рынок акций Украины завершил торги 16 мая в «красной зоне»
18:57 16.05.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в среду снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) упал на 0,42% - до 1805,54 пункта, индекс ПФТС - на 0,72%, до 469,98 пункта.
Объем торгов на УБ составил 365,5 млн грн, в том числе акциями - 6,9 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 657,8 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее упали в стоимости бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,82%), "Укрнафты" (-1,93%) и "Донбассэнерго" (-1,02%).
Выросли в цене только акции "Центрэнерго" (+2,48%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,32%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,66% - до 505,45 пункта при объеме торгов 3,73 млн злотых (27,4 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали акции "Агротона" (+3,13%) и "Кернела" (+2,6%).
Снизились в цене бумаги "Милкиленда" (-4,58%), агрохолдинга ИМК (-1,82%) и "Астарты" (-1,16%).
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