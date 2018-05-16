Техмиссия МВФ изучит состояние рынка управления активами и законодательную базу Украины

Техническая миссия Международного валютного фонда изучит состояние рынка управления активами и законодательную базу Украины.

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

В рамках сотрудничества Украины с Международным валютным фондом с 16 по 22 мая 2018 НКЦБФР посетит миссия технической помощи, в которую войдут эксперты департамента монетарной политики и рынков капитала МВФ Эйя Холтинен и Ричард Стоби.

Эксперты МВФ изучат состояние рынка управления активами и законодательную и нормативную базу, регулирующую указанный сегмент.

В ходе визита состоится ряд встреч с представителями рынка управления активами, саморегулируемыми организациями и органами государственной власти.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) решила выйти из меморандума с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по реформированию системы сертификации на фондовом рынке.