Финансовые новости
- |
- 16.05.18
- |
- 11:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР в основном снижаются на отказе КНДР от переговоров с Южной Кореей
08:33 16.05.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются после неожиданного отказа КНДР от проведения переговоров с Южной Кореей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2%, до 3185,62 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,04%, до 1839,09 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,11%, до 31104,46 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,31%, до 6116 пунктов. Японский Nikkei 225 опускался на 0,22%, до 22739,7 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,18%, до 2462,33 пункта.
Рынки отыгрывают новости об отмене переговоров на министерском уровне Сеула и Пхеньяна, которые были намечены на сегодня. На них стороны планировали обсудить реализацию договоренностей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в том числе о воссоединении железных и автомобильных дорог на Корейском полуострове. В последний момент Пхеньян отказался от переговоров в связи с проведением в Южной Корее военных учений.
По мнению аналитиков JPMorgan, опрошенных агентством Рейтер, события в азиатском регионе могут иметь ощутимые последствия для глобальных рынков. Президент США Дональд Трамп больше не будет чувствовать необходимость удерживать Китай на своей стороне в качестве противовеса Северной Корее, что может вызвать новое обострение торгового конфликта, считают эксперты.
Ранее Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.
Внимание азиатских трейдеров также привлекла слабая статистика из Японии. ВВП страны в первом квартале 2018 года, по предварительной оценке, сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне прошлого квартала.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина готовится к легализации криптовалют - НБУ
|КНДР угрожает отказом от саммита с Дональдом Трампом
|Курс доллара на межбанке 15 мая приподняли на иностранных закупках
|Почему из Вышинского вышел никудышний Штирлиц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина готовится к легализации криптовалют - НБУ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.2122 грн
|Минфин на аукционах ОВГЗ 15 мая привлек в госбюджет почти 318 млн грн
|Техмиссия МВФ изучит состояние рынка управления активами и законодательную базу Украины
|Доллар слабо снижается 16 мая на неоднозначном геополитическом фоне
|Citi выпустил очередной транш CLN под гривневые ОГВЗ на 550 млн грн
Это интересно
|Facebook планирует выпустить собственную криптовалюту
|Японские гиганты создадут твердотельные аккумуляторы для электромобилей
|LG запустила собственную блокчейн-платформу Monachain
|4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380
|Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов
|Google Assistant заполучил новые голоса, стал вежливее и вскоре заговорит по-русски
|Google Duplex — искусственный интеллект, который способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ