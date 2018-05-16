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Биржи США закрылись 15 мая в минусе на росте доходности гособлигаций
07:49 16.05.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили вторник в "красной" зоне на фоне роста доходности десятилетних облигаций, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,78%, до 24706,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,81%, до 7351,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,68%, до 2711,45 пункта.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) впервые с 2011 года превысила отметку в 3,05%, достигнув уровня в 3,071%.
Участники рынка также ждут продолжения торговых переговоров между США и Китаем на этой неделе. Первая встреча сторон 3-4 мая не принесла каких-либо значительных результатов, и неопределенность в торговых отношениях между странами осталась.
Ранее во вторник минторг страны сообщил, что в апреле объем розничных продаж вырос на 0,3% к предыдущему месяцу, в то время как эксперты прогнозировали увеличение на 0,4%. Показатель роста за март был пересмотрен в сторону увеличения - до 0,8% с сообщавшихся ранее 0,6%. Розничные продажи являются одним из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны.
Между тем, некоторые аналитики объясняют снижение индексов их коррекцией после роста. "Рынки увеличивались 8 сессий, и это естественно - сделать небольшую передышку после такого", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).
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