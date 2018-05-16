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Фондовые индексы Украины 15 мая вновь изменились разнонаправленно
21:42 15.05.2018 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник вновь изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,27% - до 1813,16 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 473,39 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,78 млн грн, в том числе акциями - 3,17 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 457,5 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
В "индексной корзине" УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+1,64%), "Донбассэнерго" (+1,11%) и "Турбоатома" (+0,03%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,42%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,01% - до 502,16 пункта при объеме торгов 0,9 млн злотых (6,6 млн грн).
Среди индексных акций подорожали только бумаги "Милкиленда" (+3,16%).
В "красной зоне" завершили торги бумаги KSG Agro (-9,42%), "Агротона" (-3,04%) и "Кернела" (-0,55%).
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