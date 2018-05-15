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Биржи АТР 15 мая торгуются в минусе на статистике и прогнозах по экономике Китае
08:34 15.05.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются на фоне статистики розничных продаж в Китае и замедлении темпов развития китайской экономики, на которое указывают аналитики.
Согласно данным торгов, по состоянию на 7.56 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 3167,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1821,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,9%, до 31256,32 пункта. Корейский KOSPI терял 0,64%, достигая отметки в 2460,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,5%, до 6104,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,13%, до 22835,19 пункта.
По данным государственного статистического бюро КНР, розничные продажи в стране в апреле выросли на 9,4% по сравнению с ростом на 10,1% годом ранее. Аналитики ожидали роста в отчетном месяце на 10%.
При этом объем промышленного производства в Китае в апреле вырос на 7,0% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что оказалось лучше ожиданий экспертов в 6,4%. Показатель оказался на процентный пункт выше, чем в марте, когда промышленное производство выросло на 6,0%. Однако, по мнению аналитиков, рост промпроизводства в прошлом месяце объясняется временным ослаблением государственного контроля за загрязнениями окружающей среды.
Об этом сообщает аналитик Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард (Julian Evans-Pritchard), которого цитирует издание The Wall Street Journal. Он также добавляет, что в экономике Китая возникают признаки замедления роста на фоне снижения объемов застройки из-за менее активного роста объемов продаж. "Внутренние расходы, вероятно, будут снижаться, учитывая препятствие в виде постепенного замедления выдачи банками кредитов", - отмечает Эванс-Причард.
Кроме того, по мнению аналитика Bank of Communications Лю Сюэжи (Liu Xuezhi), спрос на внутреннем рынке в ближайшее время снизится из-за падения объемов инвестиций. Он отмечает, что расходы на инфраструктуру и недвижимость также сократятся на фоне более строгой правительственной политики, направленной на предотвращение финансовых рисков.
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