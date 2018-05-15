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Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,27%
07:48 15.05.2018 |
Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, здравоохранения и сырья.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,27%, достигнув месячного максимума, индекс S&P 500 поднялся на 0,09%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,11%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции UnitedHealth Group Incorporated, которые подорожали на 4,62 п. (1,94%), закрывшись на отметке в 242,90. Котировки Walmart Inc выросли на 1,01 п. (1,21%), завершив торги на уровне 84,39. Бумаги Pfizer Inc выросли в цене на 0,36 п. (1,01%), закрывшись на отметке 35,86.
Лидерами падения стали акции The Travelers Companies Inc , цена которых упала на 1,25 п. (0,95%), завершив сессию на отметке 130,00. Акции Johnson & Johnson поднялись на 1,18 п. (0,93%), закрывшись на уровне 126,06, а Cisco Systems Inc снизились в цене на 0,23 п. (0,50%) и завершили торги на отметке 45,70.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Symantec Corporation, которые подорожали на 9,63% до отметки 21,40, Chesapeake Energy Corporation, которые набрали 7,14%, закрывшись на уровне 3,600, а также акции News Corp B, которые повысились на 4,84%, завершив сессию на отметке 16,25.
Лидерами падения стали акции Viacom B Inc, которые снизились в цене на 4,90%, закрывшись на отметке 28,74. Акции компании Mattel Inc потеряли 4,64% и завершили сессию на уровне 14,19. Котировки Red Hat Inc снизились в цене на 4,48% до отметки 164,75.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Boxlight Corp Class A, которые подорожали на 77,44% до отметки 11,80, Integrated Media Technology Ltd, которые набрали 61,83%, закрывшись на уровне 18,95, а также акции ProPhase Labs Inc , которые повысились на 26,76%, завершив сессию на отметке 5,210.
Лидерами падения стали акции Ominto Inc, которые снизились в цене на 55,13%, закрывшись на отметке 1,1800. Акции компании aTyr Pharma Inc потеряли 32,61% и завершили сессию на уровне 1,550. Котировки DHX Media Ltd снизились в цене на 19,70% до отметки 2,65.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1640) превысило количество закрывшихся в плюсе (1428), а котировки 120 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1403 компаний подешевели, 1148 выросли, a 114 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Boxlight Corp Class A выросли до исторического максимума, подорожав на 77,44%, 5,15 п., и завершили торги на отметке 11,80. Котировки акций Ominto Inc упали до исторического минимума, снизившись на 55,13%, 1,4500 п., и завершили торги на отметке 1,1800. Котировки акций aTyr Pharma Inc упали до исторического минимума, снизившись на 32,61%, 0,750 п., и завершили торги на отметке 1,550. Котировки акций ProPhase Labs Inc (NASDAQ:PRPH) выросли до максимума, повысившись на 26,76%, 1,100 п., и завершили торги на отметке 5,210. Котировки акций DHX Media Ltd упали до исторического минимума, снизившись на 19,70%, 0,65 п., и завершили торги на отметке 2,65.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 2,21% до отметки 12.93.
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