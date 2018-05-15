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Фондовые индексы АТР выросли 14 мая на признаках ослабления напряженности в торговых отношениях
14:18 14.05.2018 |
Почти все фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник, продолжая подъем по итогам предыдущей недели, который был самым значительным с февраля. Инвесторы реагировали на сигналы о смягчении торговой напряженности в отношениях азиатских стран (в первую очередь, Китая) и США.
Небольшое снижение наблюдалось в Южной Корее, Сингапуре и Индонезии. Трейдеры в Индонезии обеспокоены участившимися терактами, включая взрывы в трех христианских церквях в минувшие выходные и в полицейском участке в понедельник.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,5%, до 176,44 пункта.
Президент США Дональда Трамп смягчил позицию в отношении второго по величине китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. В воскресенье утром Д.Трамп приказал министерству торговли США найти способ быстро восстановить деятельность ZTE в стране.
На этой неделе в Вашингтон прибудет китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для проведения торговых переговоров.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, более широкий индекс Topix - на 0,6%.
Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,4% благодаря сильным данным о ВВП Гонконга, которые были опубликованы в пятницу после завершения торгов. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%.
Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,3%, индийский Sensex - на 0,1%.
Значение южнокорейского KOSPI снизилось на 0,1%, тогда как индонезийский Jakarta Composite потерял 0,2%.
Рынок Малайзии, открывшийся в понедельник впервые после выборов в середине прошлой недели, отличался повышенной волатильностью: в начале торгов основной индикатор падал почти на 3%, но затем перешел к росту и поднялся на 0,2% к концу сессии, отмечает MarketWatch. Малайзийский ринггит, снижавшийся на 1% к доллару в начале торгов, также ликвидировал падение.
На выборах в Малайзии впервые с 1957 года победила оппозиция. Аналитики опасаются сохранения неопределенности в ближайшие месяцы, но констатируют, что Малайзии удалось избежать обширной паники на рынках после выборов.
Пакистанский индекс KSE100 продемонстрировал в понедельник самое значительное падение за 5 месяцев, на 2,6%, из-за опасений относительно внутренней политики Пакистана и неоправданно высоких экономических прогнозов правительства.
По оценкам властей Пакистана, рост ВВП усилится с 5,8% в текущем фингоду до 6,2% в следующем фингоду, начинающемся в июле. Между тем экономисты ведущих инвестбанков, напротив, ожидают ослабления подъема до 5,2%.
Биржи Филиппин были закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.
Рост цен производителей в Японии замедлился в апреле до минимума за 13 месяцев - 2% в годовом выражении по сравнению с 2,1% в марте. По сравнению с предыдущим месяцем цены повысились на 0,1%. Динамика обоих показателей соответствовала ожиданиям рынка.
Долларовые бонды китайских производителей электроники и телекоммуникационного оборудования, включая Lenovo и Huawei, подорожали после объявления Д.Трампа о пересмотре подхода к ZTE.
Акции австралийской телекоммуникационной компании Telstra Corp. подешевели на 5% из-за слабой финансовой отчетности. Кроме того, компания предупредила, что годовая прибыль будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона из-за давления на рентабельность.
Вместе с тем в Азии подорожали бумаги производителей сырья и материалов: BHP прибавила 1,9% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - 0,7%, Alumina - 2,9%.
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