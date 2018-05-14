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Биржи США закрылись в основном в плюсе 11 мая на фоне статистики
07:45 14.05.2018 |
Основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно выросли на фоне позитивных статистических данных, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,37%, до 24831,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,03%, до 7402,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 2727,72 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, сохранился на уровне апреля в 98,8 пункта, сообщил ранее в пятницу университет. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 98,5 пункта.
Цены на импорт за апрель выросли на 0,3% при прогнозе в 0,5%, на экспорт - на 0,6% при прогнозе в 0,3%.
"Диапазон торговли велик, но мы вышли из нисходящего тренда благодаря сильным отчетам и доходности госболигаций стабильно ниже 3%", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег Newbridge Securities Дональд Селкин (Donald Selkin).
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