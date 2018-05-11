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Фондовые индексы Украины в пятницу сместились в «красную зону»
19:21 11.05.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в пятницу умеренным снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,34% - до 1814,91 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 474,08 пункта.
Объем торгов на УБ составил 29,6 млн грн, в том числе акциями - 5,97 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 817,36 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+6,85%), "Центрэнерго" (+3,2%) и "Донбассэнерго" (+1,36%).
Снизились в цене акции "Турбоатома" (-2,47%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,8%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,65% - до 498,89 пункта при объеме торгов 1,1 млн злотых (8 млн грн).
В "индексной корзине" дешевели акции "Агротона" (-6,98%), KSG Agro (-5,19%) и "Астарты" (-4,49%).
Дорожали только акции "Кернела" (+3,34%).
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