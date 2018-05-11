Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился в 3,9 раза до 6,1 млрд гривен в 1-м квартале

Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился в 3,9 раза, или на 17,6 млрд гривен до 6,06 млрд гривен в январе-марте текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (23,6 мрлд гривен).

Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

Наибольший объем торгов по финансовым инструментам на организаторах торговли за указанный период зафиксирован с государственными облигациями Украины - 62,71 млрд гривен (93,2% от общего объема биржевых контрактов на организаторах торговли в январе-марте текущего года).

Общий объем выпуска эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных НКЦБФР в январе-марте 2018 года, составил 6,06 млрд гривен, что меньше на 17,6 млрд гривен по сравнению с соответствующим периодом 2017 (23,6 млрд гривен).

В течение января-марта 2018 года комиссией зарегистрирован 1 выпуск акций на сумму 533,48 млн гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 году объем зарегистрированных выпусков акций уменьшился на 18,7 млрд гривен.

В течение января-марта 2018 года объем выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 654,1 млн гривен, что меньше на 1,5 млрд гривен по сравнению с данными за аналогичный период 2017 года.

В течение января-марта 2018 объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 3,36 млрд гривен, что меньше на 1,75 млрд гривен по сравнению с данными за аналогичный период 2017 года.

С начала регистрации по состоянию на 31.03.2018 количество зарегистрированных корпоративных и паевых инвестиционных фондов составляла 2 366 институтов совместного инвестирования, из них: 559 - корпоративных инвестиционных фондов, 1 807- паевых инвестиционных фондов.

Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 14,4% до 205,8 млрд гривен в 2017 году по сравнению с данными 2016 года (235,4 млрд гривен).