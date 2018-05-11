Финансовые новости
- |
- 11.05.18
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индексы США выросли 10 мая на фоне статистики о замедлении темпов базовой инфляции
07:49 11.05.2018 |
Основные фондовые индексы США в четверг выросли на фоне статистики о замедлении темпов базовой инфляции в апреле, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,8%, до 24739,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,89%, до 7404,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 2723,07 пункта.
Ранее в четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в США в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом - 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.
По мнению аналитиков, такая статистика несколько понижает шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.
Кроме этого, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 мая, осталось без изменений по сравнению с показателем предыдущей недели - на уровне 211 тысяч. При этом более сбалансированный показатель заявок - за четыре недели - снизился на 5,5 тысячи, до 216 тысяч, что стало минимумом за 49 лет.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке продолжает снижаться. Но рынок ждет крупные выплаты от Минфина
ТОП-НОВОСТИ
|Смогут ли украинские инвесторы выбить из России $160 млн за Крым
|Рост цен производителей в Украине в апреле замедлился до нуля – Госстат
|Инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,8%, в годовом измерении до 13,1% – Госстат
|Пенсійна реформа дала збій, або Чому введення другого рівня під загрозою
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 11 Мая торгуется разнонаправленно к евро и иене на данных по инфляции в США
|Стоимость золота 11 мая перешла к снижению после роста накануне
|Биржи АТР торгуются в основном в плюсе 11 мая на ожиданиях встречи лидеров США и КНДР
|Индексы США выросли 10 мая на фоне статистики о замедлении темпов базовой инфляции
|Курс доллара на межбанке продолжает снижаться. Но рынок ждет крупные выплаты от Минфина
|Фондовые индексы Украины после выходного продолжили умеренную восходящую динамику
Это интересно
|Что делать, если вас не ценят на работе
|Автомобили Volvo начнут обмениваться данными в реальном времени
|Volvo добавит Google Assistant, Play Store и Maps в информационно-развлекательную систему автомобилей
|Как люди без высшего образования становятся гендиректорами
|Volkswagen рассказал о системе ночного видения Touareg
|Что нужно знать о поиске работы после увольнения
|Названы страны с самым чистым воздухом в мире