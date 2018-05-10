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Биржи АТР 10 мая закрылись ростом на фоне удорожания нефти из-за ситуации с иранским соглашением
14:15 10.05.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги в плюсе на фоне роста нефтяных котировок из-за ситуации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48% - до 3174,41 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1844,04 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,89% - до 30809,22 пункта, корейский KOSPI - на 0,83%, до 2464,16 пункта. Японский Nikkei 225 повысился на 0,39%, до 22497,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,18% и составил 6118,7 пункта.
Азиатские инвесторы отреагировали на рост нефтяных цен на новостях о выходе США из иранского ядерного соглашения. "Черное золото" в четверг торгуется на максимумах за 3,5 года и продолжает дорожать.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Вместе с тем, трейдеры следят за политическими событиями в Малайзии. На выборах 9 мая оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом, который занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 годы, одержала победу, впервые в постколониальной истории страны отобрав власть у коалиции "Барисан Насиональ" (Национальный фронт). На этих новостях индекс MSCI Malaysia упал на 6%, что стало самым большим его снижением с 2011 года.
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