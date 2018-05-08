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Рынок акций Украины завершил торги 8 мая умеренным ростом
17:40 08.05.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,32% - до 1809,43 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 474,43 пункта.
Объем торгов на УБ составил 32,2 млн грн, в том числе акциями - 3,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 108,6 млн грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Турбоатома" (+2,44%), Райффайзен Банка Аваль (+1,27%) и "Центрэнерго" (+0,47%).
В "красной зоне" завершили торги только акции "Укрнафты" (-1,24%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,29%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв снизился на 0,2% - до 500,13 пункта при объеме торгов 1,68 млн злотых (12,4 млн грн).
Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Милкиленда" (-3,38%), "Агротона" (-3,2%) и "Астарты" (-1,07%).
Дорожали только акции "Кернела" (+0,59%).
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