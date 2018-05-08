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Биржи США закрылись 7 мая в плюсе
07:56 08.05.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили понедельник в плюсе, однако рост сдерживали заявления президента страны Дональда Трампа, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,39%, до 24357,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,77%, до 7265,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 2672,63 пункта.
Трамп во вторник объявит, будет ли выходить из "ядерного соглашения", которое было заключено международным сообществом с Ираном в 2015 году. "Я объявлю мое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа дня (21.00 мск)", - написал Трамп в Twitter.
"Мы ждем ясности по иранской сделке. Если Трамп выйдет из нее, чего другие лидеры призывают не делать, поставки будут сокращены, что повлияет на рост спроса и цен", - считает Марк Мартиак (Mark Martiak) из First Allied Securities, слова которого приводит агентство MarketWatch.
Позднее на этой неделе рынок ожидает статистику по инфляции в США в апреле. Как прогнозируют эксперты, показатель в годовом выражении составил 2,5%, а в месячном - 0,3%. Потребительские цены в США в марте выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%.
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