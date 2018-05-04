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Рынок акций Украины завершил торги в пятницу в "зеленой зоне"
19:01 04.05.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в пятницу ростом: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,68% - до 1810,63 пункта, индекс ПФТС - на 0,79%, до 472,85 пункта.
Объем торгов на УБ составил 131,9 млн грн, в том числе акциями - 2,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 816,7 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
В "индексной корзине" УБ наиболее подорожали бумаги "Центрэнерго" (+5,56%), "Укрнафты" (+1,93%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,1%).
Снизились в цене только акции "Турбоатома" (-0,69%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+4,97%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,86%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,11% - до 498,1 пункта при объеме торгов 4,15 млн злотых (31,4 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали акции "Милкиленда" (+10,61%), "Агротона" (+1,65%) и "Астарты" (+0,43%).
В "красной зоне" завершили торги акции KSG Agro (-10,81%) и "Кернела" (-0,2%).
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В то же время, 14 банков по итогам квартала получили убыток, в том числе наибольший показатель у «Проминвестбанка» (294,3 млн грн), «Укрсоцбанка» (290,5 млн грн) и банка «Кредит Днепр» (116,9 млн грн).
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10104668-platezhesposobnye-banki-ukrainy-uvelichili-pribyl-pochti-v-2-raza-do-9-milliardov.html
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