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НКЦБФР усовершенствовала процедуру допуска ценных бумаг к торгам на биржах
16:34 04.05.2018 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) усовершенствовала процедуру допуска ценных бумаг к торгам на биржах.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии, передают Українські Новини.
НКЦБФР на заседании, которое состоялось 3 мая 2018 года, одобрила изменения в положение о функционировании фондовых бирж, которыми усовершенствовала деятельность фондовых площадок и урегулировала процедуру допуска ценных бумаг эмитента на фондовой бирже.
Согласно новой редакции положения, владельцы ценных бумаг "крупных предприятий" и публичных акционерных обществ получают право по собственной инициативе включать такие ценные бумаги в биржевой список путем предоставления соответствующего предложения на фондовой бирже, при условии, что суммарная стоимость пакета ценных бумаг, который предлагается к продаже, составляет не менее 5 млн гривен.
В этом случае фондовая биржа письменно сообщает эмитента о получении предложения и о внесении ценных бумаг в биржевой список (с указанием даты внесения).
В случае получения предложения о внесении в биржевой список ценных бумаг эмитента, не являющегося публичным обществом и не относящегося к категории "крупных предприятий", фондовая биржа направляет ему информацию о получении предложения о включении ценных бумаг эмитента в биржевой список.
Также биржа направляет информацию о последствиях включения ценных бумаг в биржевой список (а именно - отнесения эмитента ценных бумаг к категории "предприятий, представляющих общественный интерес"), и о необходимости получения от эмитента письменного согласия/несогласия на включение его ценных бумаг в биржевой список.
Отмечается, что только после получения письменного согласия эмитента фондовая биржа может включить ценные бумаги в биржевой список.
В соответствии с требованиями положения, фондовые биржи в течение трех месяцев должны привести свою деятельность в соответствие с указанными изменениями и осуществить такие действия в отношении ценных бумаг (тех, которые на дату вступления в силу этого решения находятся в биржевом списке): в срок не более одного месяца письменно сообщить эмитентам о необходимости до 1 января 2019 года привести свою деятельность в соответствие с изменениями об условиях пребывания ценных бумаг в биржевом реестре, в частности, оформление проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства; и в срок не более 15 дней письменно сообщить эмитентам, которые являются частными акционерными обществами, о необходимости предоставить фондовой бирже информацию о наличии (отсутствии) в уставе такого общества преимущественного права его акционеров на покупку акций, предлагаемых их владельцем к продаже третьему лицу.
Кроме этого, предлагается изменение термина "торговая сессия" и внедрение новых терминов "предсессионный период" и "послесессионный период".
Это позволит фондовой бирже разделить торговый день на соответствующие периоды и торговые сессии для представления соответствующих заявок на куплю-продажу ценных бумаг, других финансовых инструментов и заключения биржевых контрактов (договоров) по таким заявкам, в том числе с участием маркет-мейкера.
Как сообщали Українські Новини, ранее НКЦБФР констатировала, что качественную защиту прав акционеров нельзя обеспечить без изменений действующего законодательства.
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Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10104668-platezhesposobnye-banki-ukrainy-uvelichili-pribyl-pochti-v-2-raza-do-9-milliardov.html
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