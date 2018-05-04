Финансовые новости
- |
- 04.05.18
- |
- 17:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индексы США закрылись в основном в минусе на фоне начала торговых переговоров с Китаем
07:47 04.05.2018 |
Американские фондовые индексы США в четверг преимущественно снизились на фоне первых торговых переговоров Китая и США по поводу пошлин, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,02% - до 23930,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,18%, составив 7088,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,23%, до 2629,73 пункта.
В Пекине США и КНР начали первые переговоры после торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.
Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федрезерва: в среду ФРС объявила о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5-1,75% годовых, как и прогнозировали аналитики. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки.
Кроме того, дефицит торгового баланса страны в марте сократился на 8,8 миллиарда долларов, или на 15% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до 49 миллиардов долларов. Аналитики ждали снижения дефицита торгового баланса только до 50 миллиардов долларов.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 2 тысячи с показателя предыдущей недели, до 211 тысяч, при прогнозе роста на 16 тысяч, до 225 тысяч. Кроме того, среднее число заявок за четыре недели и количество получающих пособие по безработице в США за минувшую неделю упали до минимума с 1973 года.
"Экономика в целом в порядке, однако присутствует значительная неопределенность, не позволяющая одному сектору превалировать над другим", - прокомментировал агентству MarketWatch управляющий директор по институциональным продажам фонда Robert W. Baird Майкл Антонелли (Michael Antonelli).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ніна Южаніна: НБФБ не чіпатиме бізнес за умови, що буде упереджувати виникнення різних схем
|Объем реализованной в Украине промпродукции в I кв. вырос на 16,7% - Госстат
|Оккупанты пересмотрят право собственности жителей Крыма
|Без кумулятивного эффекта. Билецкий и Тягнибок истощают друг друга
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НКЦБФР усовершенствовала процедуру допуска ценных бумаг к торгам на биржах
|Активы ФГВФЛ в апреле увеличились на 0,1% до 15 млрд гривен
|Доллар растет 4 мая к евро и снижается к иене на апрельских данных о безработице в США
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 4 мая составил 26.3055 грн
|Платежеспособные банки Украины увеличили прибыль почти в 2 раза – до 9 миллиардов
В то же время, 14 банков по итогам квартала получили убыток, в том числе наибольший показатель у «Проминвестбанка» (294,3 млн грн), «Укрсоцбанка» (290,5 млн грн) и банка «Кредит Днепр» (116,9 млн грн).
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10104668-platezhesposobnye-banki-ukrainy-uvelichili-pribyl-pochti-v-2-raza-do-9-milliardov.html
|Биржи АТР закрылись 4 мая в минусе на фоне ожидания статистики по безработице США
Это интересно
|Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий
|Значительные частные инвестиции позволили Telegram отказаться от публичного ICO - WSJ
|Состоялся официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+
|Последняя работа Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
|Amazon сделает голосовой помощник Alexa ещё “умнее”
|Гарнитура виртуальной реальности Oculus Go поступила в продажу по цене $199
|Apple готовит VR- и AR-гарнитуру с двумя 8K-дисплеями