Индексы США закрылись в основном в минусе на фоне начала торговых переговоров с Китаем

Американские фондовые индексы США в четверг преимущественно снизились на фоне первых торговых переговоров Китая и США по поводу пошлин, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,02% - до 23930,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,18%, составив 7088,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,23%, до 2629,73 пункта.

В Пекине США и КНР начали первые переговоры после торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.

Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федрезерва: в среду ФРС объявила о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5-1,75% годовых, как и прогнозировали аналитики. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки.

Кроме того, дефицит торгового баланса страны в марте сократился на 8,8 миллиарда долларов, или на 15% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до 49 миллиардов долларов. Аналитики ждали снижения дефицита торгового баланса только до 50 миллиардов долларов.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 2 тысячи с показателя предыдущей недели, до 211 тысяч, при прогнозе роста на 16 тысяч, до 225 тысяч. Кроме того, среднее число заявок за четыре недели и количество получающих пособие по безработице в США за минувшую неделю упали до минимума с 1973 года.

"Экономика в целом в порядке, однако присутствует значительная неопределенность, не позволяющая одному сектору превалировать над другим", - прокомментировал агентству MarketWatch управляющий директор по институциональным продажам фонда Robert W. Baird Майкл Антонелли (Michael Antonelli).