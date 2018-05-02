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Фондовые индексы АТР спокойны 2 мая, демонстрируют небольшое снижение
10:12 02.05.2018 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), многие из которых были закрыты во вторник в связи с праздником (День труда), в среду демонстрируют небольшое снижение.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.
Биржи Японии будут закрыты в четверг, когда страна отметит День конституции, а также в пятницу в связи с очередным праздником (День зелени).
Трейдеры ждут новых сигналов, которые бы определили направление рынка. Среди важнейших событий для рынка - завершающееся в среду двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты ожидают, что Федрезерв сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 1,5-1,75%, а также даст понять, что, как и раньше, настроен на еще два повышения ставки в 2018 году, пишет MarketWatch.
Статданные, обнародованные в среду, указали на ослабление активности в промышленном секторе КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) в промсекторе, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в апреле вырос до 51,1 пункта с 51 пункта в марте.
Несмотря на некоторое общее увеличение активности, темпы роста новых заказов замедлились на фоне первого за 17 месяцев падения индекса новых экспортных заказов, сообщила Caixin.
В Японии сводный апрельский PMI увеличился до 53,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, индикатор сферы услуг подскочил до 52,5 пункта с 50,9 пункта.
Котировки акций поставщиков американской Apple растут в среду благодаря сильной отчетности компании за минувший квартал. Стоимость бумаг японской Alps Electric увеличилась на 2,7%, тайваньской Largan - на 6,3%.
Акции Samsung BioLogics упали в цене на 17% на информации о том, что южнокорейский финрегулятор обвинил компанию в нарушении норм бухгалтерского учета.
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